Часть улицы Алексеевской временно перекроют в Нижнем Новгороде

16 Май 14:33 2019-05-16T14:33:30+03:00

Рядом с Мытным рынком будут прокладывать водопровод

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Движение транспорта по улице Алексеевской в Нижегородском районе Нижнего Новгорода будет ограничено почти на месяц. Об этом сообщается в постановлении, которое было опубликовано на сайте городской администрации 15 мая 2019 года.

Согласно информации, ограничения будут действовать с 14 мая по 11 июня 2019 года включительно и затронут участок дороги по улице Алексеевской напротив дома №1 – это рядом со входом на Мытный рынок. Объезд зоны проведения работ будет организован по прилегающим улицам.

В постановлении также отмечается, что запрет на проезд на этом участке улицы Алексеевской связан с прокладкой наружных сетей водопровода на основании обращения ООО «Корнер Плейс».

Напомним, ранее сообщалось, что на неопределенный срок будет перекрыт участок улицы Июльских Дней в Канавинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU