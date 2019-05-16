В Нижнем Новгороде дали старт всероссийской акции «Вода России»

16 Май 12:46 2019-05-16T12:46:44+03:00

В ней принимают участие 15 регионов, расположенные на берегах Волги

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На 21-м международном форуме «Великие реки-2019» заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин и заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов дали старт всероссийской акции «Вода России». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мне хочется поблагодарить всех волонтеров, принявших участие в этой акции, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - . Очень важно, что в этом году акция проводится в рамках национального проекта «Экология». Я являюсь руководителем рабочей группы Госсовета по этому направлению. И экологическому воспитанию мы уделяем серьезное внимание.

По словам губернатора, с каждым годом все больше жителей становятся участниками акции. Причем в мероприятии участвуют также молодые семьи с детьми.

Напомним, на сегодняшний день в акции участвуют 15 регионов России, расположенных на берегах Волги.

ИСТОЧНИК KP.RU