16 Май 10:00 2019-05-16T10:00:39+03:00

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Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде будут проводить по ночам. Такую рекомендацию дорожным службам дал глава города Владимир Панов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- С наступлением тепла ямочный ремонт перешел в активную стадию, - отметил и. о. директора департамента дорожного хозяйства городской администрации Андрей Левдиков. – Начали мы с мелкого ямочного ремонта – трещины, швы. Но сейчас у нас работают уже все асфальтобетонные заводы. На данный момент ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнен на площади более 60 тысяч квадратных метров.

Сейчас работы ведутся во всех районах области. До 15 мая приоритет отдавался дорогам, по которым ходит общественный транспорт. А вот с 15 мая подрядчики перейдут к ремонту внутриквартальных проездов. При этом работа подрядчиков будет контролироваться на всех стадиях ремонта. Специально для этого к работе будет подключена передвижная лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU