На реализацию проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области направят 18,8 миллиарда рублей

15 Май 18:19 2019-05-15T18:19:02+03:00

Сделано это будет до 2024 года

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В Нижнем Новгороде 15 мая в рамках международного форума «Великие реки» обсудили реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас заканчивается плановый процесс инвентаризации очистных сооружений, позволяющий оценить текущую ситуацию, - сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Ястребов. - Это позволит принять решения по реализации проектов, в том числе по Нижегородской области. До 2024 года в регион на эти цели планируется направить 18 миллиардов рублей из федерального бюджета, и их нужно превратить в хорошие дела.

К слову, Нижегородская область уже активно включилась в федеральный проект по оздоровлению Волги.

- Мы приступили к работе и рассчитываем достичь всех показателей, которые установлены национальным проектом «Экология», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин.

Напомним, ранее значимость этого проекта уже отмечал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Всего на реализацию проекта в регионе предполагается направить 18,8 миллиарда рублей, из них 3,4 миллиарда - в этом году, - отметил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU