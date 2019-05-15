15 Май 16:59 2019-05-15T16:59:34+03:00

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После аномально жаркой погоды в Нижегородской области ожидается резкое похолодание до +14 градусов. В связи с этим в регионе выпустили экстренное предупреждение. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- По данным Верхне-Волжского УГМС, 16 мая в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области после аномальной жары ожидается резкое понижение среднесуточной температуры на 7-10 градусов, - говорится в сообщении. – Уже днем 16 мая температура воздуха составит +14…+19 градусов, а ночью - +3…+8 градусов. Днем 17-18 мая столбики термометров опустятся до +12…+17 градусов.

По данным синоптиков, из-за похолодания повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим нижегородских садоводов просят принять меры предосторожности и укрыть посаженные растения полимерной пленкой, соломой и неткаными материалами. К слову, самим нижегородцам в эти дни тоже стоит одеться потеплее.

ИСТОЧНИК KP.RU