В Сормовском районе построят новую дорогу

15 Май 16:30 2019-05-15T17:02:29+03:00

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В ближайшее время в Сормовском районе Нижнего Новгорода планируется построить новую дорогу – она пройдет через улицу Песочную, от переулка Пензенский до улицы Исполкома. Решение об этом было принято после обращения сормовичей к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Об этом сообщил глава администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин.

- На встрече с главой Нижнего Новгорода сормовичи попросили построить дорогу на месте незаконно установленных построек на улице Песочной, - рассказал Дмитрий Сивохин. – И глава города распорядился оперативно выполнить их пожелание. Мы уже начали сносить 23 гаража для постройки дороги, которая соединит улицу Сутырина и переулок Пензенский с улицей Исполкома. В дальнейшем будет организован выезд на улицы Вождей Революции, Базарную и Культуры. Благодаря этому нам удалось разгрузить улицу Коминтерна в «часы пик». А сами водители перестанут объезжать пробки дворами.

Кстати, уже в этом году дорога будет отсыпана гранулятом, а в следующем году она будет заасфальтирована. Что касается находившихся на этом месте гаражей, то их владельцев еще в конце марта попросили предоставить правоустанавливающие документы на данные земельные участки. Однако в течение установленных законом десяти дней никто из владельцев этого не сделал.

ИСТОЧНИК KP.RU