В лесах Нижегородской области установлен четвертый класс пожароопасности

15 Май 13:05 2019-05-15T13:05:29+03:00

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Сразу в 45 муниципальных образованиях Нижегородской области установлен четвертый класс пожароопасности, передает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

В других районах области класс пожароопасности ниже. Так, полностью третий класс опасности установлен в Большеболдинском районе, частично в пяти муниципальных образованиях: Кулебаках, Сокольском, Вачском, Павловском и Сосновском районах.

А в Выксе сейчас частичто второй класс пожароопасности.

Напомним, что с 23 апреля 2019 года на территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим, который запрещает посещение лесов при четвертом-пятом классе пожароопасности, также вводится запрет на пал сухой травы и разведение костров. Нельзя готовить шашлыки рядом с лесами и лесными посадками, а также сельскохозяйственными землями.Кроме того, пожарные просят автомобилистов не выбрасывать из окон машин горящие окурки. Они также могут привести к лесным пожарам.

ИСТОЧНИК KP.RU