Нижегородские пенсионеры примут участие в чемпионате по компьютерному многоборью

15 Май 12:28 2019-05-15T12:28:51+03:00

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В четверг, 16 мая, в нижнем Новгороде пройдет чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организаторами которого стали НРО ООО «Союз пенсионеров России» и министерство социальной политики Нижегородской области, отделение Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-служба регионального отделения ПФР.

Участники чемпионата будут соревноваться в умении работать в сети Интернет, поисковой системе Яндекс, умении пользоваться электронными сервисами портала государственных услуг, а также в работе с Википедия.

В соревнованиях примут участие более 100 человек, в том числе 58 пенсионеров Нижегородской области - победителей районных соревнований по компьютерному многоборью. Возраст участников соревнований: мужчины – от 60 лет, женщины - 55 лет и старше. Участники будут соревноваться

Победители регионального чемпионата примут участие в девятом всероссийском чемпионате, который пройдет 4-6 июня в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU