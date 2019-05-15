В забеге «Беги, Герой!» в Нижнем Новгороде примут участие пять тысяч бегунов из шести стран

15 Май 11:59 2019-05-15T11:59:37+03:00

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Полумарафон «Беги, Герой!» пройдет в Нижнем Новгороде 19 мая. В этом году в нем примут участие более пяти тысяч человек из шести стран: Чехии, Италии, Испании, Украины, Австрии, а также из более чем 150 городов России. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Забег начнется у катера «Герой» на Нижневолжской набережной. Традиционно будет три дистанции: 5,10 и 21,1 километр. Каждый участник выбирает дистанцию, ориентируясь на свои силы. Самая длинная полумарафонская дистанция охватит Нижневолжскую набережную, улицу Черниговскую, Зеленский и Георгиевский съезды, площадь Минина, Верхне-Волжскую набережную, набережную Гребного канала. В связи с этим в день забега, 19 мая, будет ограничено движение автотранпорта по этим улицам, начиная с 7.00.

В этом году средства от забега будут перечислены проекту «Территория движения» социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Вера».

ИСТОЧНИК KP.RU