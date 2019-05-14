Глеб Никитин подпишет соглашения с тремя регионами о передаче опыта программы «Команда Правительства»

14 Май 18:00 2019-05-14T18:00:01+03:00

Планируется, что это состоится на Петербургском международном экономическом форуме

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подпишет соглашения с тремя регионами России – Омской областью, Якутией и Ямало-Ненецким округом - о передаче опыта программы «Команда Правительства». Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

По словам куратора программы, замглавы региона Андрея Бетина, это планируется на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 6-8 июня 2019 года.

Напомним, презентация «Команды Правительства» состоялась ровно год назад – в мае 2018 года. Сегодня Бетин рассказал на брифинге, что в планах активнее вовлекать в программу муниципалитеты.

- Сейчас подбор кадров с помощью портала осуществляют только Нижний Новгород и Дзержинск. Рассчитываем, что к концу текущего года не менее 50% районов и городских округов будут проводить назначения, используя возможности портала, - поделился он.

ИСТОЧНИК KP.RU