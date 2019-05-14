Акция «Спешите делать добро» в пятый раз пройдет в Нижнем Новгороде

14 Май 17:11 2019-05-14T17:11:09+03:00

Известные нижегородцы на три дня станут официантами в ресторане RIBS и отдадут чаевые онкобольным детям

Изменить размер текста: A A

В рамках акции «Спешите делать добро», которая пройдет 21-23 мая 2019 года, известные нижегородцы, отложив свои обычные дела, станут на три дня официантами в ресторане RIBS, и все чаевые, которые им оставят гости, а также часть выручки ресторана за дни акции, пойдут на помощь онкобольным детям - подопечным фонда «НОНЦ».

Акция «Спешите делать добро» - это один из оригинальных способов привлечь внимание к детской онкологии и собрать средства на покупку дорогостоящих лекарств.

В этот раз официантами станут известные нижегородцы Аделя Шарадзе, Игорь Прежбог, Светлана Гонова, Наталья Моисеенко, Наталья Кирикова-Буйная, Оксана Косарева, Дарья Шкурихина. Также в качестве официантов выступят директор Фонда «НОНЦ» Елена Крупнова и организатор акции Сабина Гаджиева.

Кроме того, 24 мая в 22:00 в RIBS состоится благотворительный концерт известной рок-группы SevenBones. Средства от продажи билетов будут так же направлены на помощь детям.

Акция проходит в Нижнем Новгороде пятый год подряд, ее инициатором и главным организатором является дизайнер интерьеров, декоратор и общественный деятель Сабина Гаджиева.

С помощью предыдущих акций удалось собрать 4 миллиона 713 тысяч рублей и помочь 16 детям, проходящим лечение в отделениях онкологии и гематологии Нижегородской детской областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU