Нижегородская область примет участие во «Всероссийском дне без сетей»

14 Май 16:43 2019-05-14T16:43:04+03:00

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В пятницу, 17 мая 2019 года, в Нижегородской области пройдет «Всероссийский день без сетей». Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Люлин, передает пресс-служба облправительства.

Задача акции - очистка водоемов от браконьерских сетей. Участники будут убирать из рек и озер бесхозные незаконные орудия лова, а спасенную из сетей рыбу выпустят обратно в естественную среду обитания.

Принять участие в акции смогут все желающие. Нужно просто подать заявку в комитете госохотнадзора Нижегородской области до 16 мая.

- Объявления о «Всероссийском дне без сетей» были на сайтах профильных госструктур и региональных общественных объединений рыболовов-любителей. Надеюсь, акцию поддержат многие нижегородцы, - подчеркнул Люлин.

Напомним, в 2019 году нерестовый период проходит с 1 апреля по 10 июня — на Оке; с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением Оки) и с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками. В это время запрещено ловить рыбу, можно только на удочку с берега вне мест нереста.

Если вы вдруг стали свидителями факта браконьерства, срочно сообщите об этом на круглосуточный «Зеленый телефон» (831) 433−22−11 или на сайт службы http://4332211.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU