77-летнего Аркадия Фатьянова разыскивают в Нижнем Новгороде

14 Май 16:14 2019-05-14T16:14:20+03:00

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В Нижегородской области пропал 77-летний Аркадий Васильевич Фатьянов. Ориентировку с приметами и фотографией мужчины распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Сообщается, что пенсионер ушел от городской больницы №33 на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде около десяти часов утра 13 мая 2019 года. С тех пор он не выходил на связь.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. В момент исчезновения пенсионер был одет в светлую рубашку в мелкую полоску, светло-серые брюки и чёрные туфли.

Особые приметы: носит бороду.

Волонтеры отмечают, что у мужчины имеется инвалидность II группы. Он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Аркадия Васильевича, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU