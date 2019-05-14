77-летнего Аркадия Фатьянова разыскивают в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области пропал 77-летний Аркадий Васильевич Фатьянов. Ориентировку с приметами и фотографией мужчины распространил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Сообщается, что пенсионер ушел от городской больницы №33 на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде около десяти часов утра 13 мая 2019 года. С тех пор он не выходил на связь.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые. В момент исчезновения пенсионер был одет в светлую рубашку в мелкую полоску, светло-серые брюки и чёрные туфли.
Особые приметы: носит бороду.
Волонтеры отмечают, что у мужчины имеется инвалидность II группы. Он дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Аркадия Васильевича, пожалуйста, позвоните на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер» по номеру 8-831-291-51-51 или сразу в полицию: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU