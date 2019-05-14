2019-05-14T13:30:18+03:00
Общество

165 миллионов рублей направят на развитие соцпредпринимательства в моногородах Нижегородской области

Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов
Валерия ГРОМОВА
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165 миллионов рублей будут направлены на поддержку социального предпринимательства в моногородах Нижегородской области в ближайшие пять лет. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов, передает пресс-служба облправительства.

По словам Черкасова, деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Это субсидии, которые получат моногорода региона на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделяться они будут по результатам конкурсного отбора, который пройдет в 3 квартале 2019 года, - пояснил Черкасов.

Министр также отметил, что члены совета внесли интересные инициативы: например, предложено разработать программу по развитию «раннего» социального предпринимательства среди студентов средних специальных и высших учебных заведений региона, а также организовать дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что нижегородский многофункциональный центр для бизнеса, открывшийся в 2018 году в Нижнем Новгороде, теперь начал оказывать услуги и физическим лицам. Жители региона могут обратиться туда по вопросам государственного кадастрового учета, предоставление сведений в едином государственном реестре недвижимости, выдача справки о наличии судимости, выдача российских национальных водительских удостоверений и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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