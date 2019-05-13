2019-05-13T09:28:02+03:00
Происшествия

Житель Дзержинска предстал перед судом за смертельное ДТП на пешеходном переходе

Он насмерть сбил 34-летнюю женщину
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дзержинске суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а так же смерть человека» УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, мужчина приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскали полтора миллиона рублей ущерба.

Напомним, трагедия случилась 18 августа прошлого года. Обвиняемый ехал по трассе М7 в сторону Дзержинска на «Ладе». В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и не заметил супружескую пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных ранений 34-летняя женщина погибла на месте аварии, а ее муж получил тяжкие телесные повреждения.

Приговор суда пока еще в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 23,2%
Тело 29-летнего нижегородца достали из пруда под Шахуньей
МЧС: Жара до +32 ожидается в Нижегородской области 13 мая
Более 40 тысяч квадратных метров травы выгорели в Нижегородской области за последние четыре дня
Нижегородских пенсионеров научат не поддаваться на уловки мошенников
Нижегородский ЗАГС проведет «горячую линию» по вопросам проставления апостиля на документах
Матч «Нижний Новгород» - «Краснодар-2» стал вторым по посещаемости в 36-м туре ФНЛ
Финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников пройдет в Нижнем Новгороде 13 и 14 мая
Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Уренском районе
25-летний нижегородец обокрал школу в Сергачском районе
Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Автозаводском районе 13 мая
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Дима Ганюшкин найден живым
Икона святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в храм Живоначальной Троицы 17 мая
Татьяна Скоробогатова: «Нам не нужны супергерои, они среди нас - это наши ветераны»
Евгений Костин: «Молодежи можно привить патриотизм формой подачи»
Павел Пашинин: «Из Сормово идет вектор будущего, потому что там живут достойные люди»
ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая