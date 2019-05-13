Житель Дзержинска предстал перед судом за смертельное ДТП на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-13T09:28:02+03:00

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В Дзержинске суд вынес приговор в отношении 46-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а так же смерть человека» УК РФ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, мужчина приговорен к одному году и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскали полтора миллиона рублей ущерба.

Напомним, трагедия случилась 18 августа прошлого года. Обвиняемый ехал по трассе М7 в сторону Дзержинска на «Ладе». В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и не заметил супружескую пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

От полученных ранений 34-летняя женщина погибла на месте аварии, а ее муж получил тяжкие телесные повреждения.

Приговор суда пока еще в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU