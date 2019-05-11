Лисы стали появляться в населенных пунктах Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-11T12:16:53+03:00

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Жители Нижегородской области жалуются на появление в населенных пунктах, в том числе в городах, на не боящихся людей лис. По их словам, дикие животные нередко нападают на домашнюю птицу, сообщили в областном комитете госохотнадзора.

Специалисты объясняют появление лис в населенных пунктах наличием легкодоступной пищи. Эти звери почти всеядны, поэтому, чтобы предотвратить их появление в городах, надо устранять необорудованные места сбора мусора и регулярно вывозить пищевые и биологические отходы.

Что касается сохранения домашней птицы, то, как отмечают эксперты, надо непременно огораживать территорию приусадебных участков. Тогда лисы не смогут на них напасть.

Добавим, что при обнаружении диких зверей и птиц, в том числе находящихся в бедственном положении, категорически запрещается изымать их из естественной среды обитания. Если обнаруженному животному требуется помощь, следует незамедлительно вызвать профессионалов, позвонив в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» (8 831) 433-22-11 или по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU