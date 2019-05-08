Нижегородскую область выбрали пилотной площадкой для создания НОЦ
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось в среду, 8 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Каждый руководитель региона обязан лично и предметно заниматься реализацией нацпроектов на своей территории, погрузиться в эту работу, и вести ее в диалоге с людьми, подробно информируя о принимаемых решениях, разъясняя логику и цели всех наших действий. Именно на местах в огромной степени закладывается успех всей стратегии развития страны, - отметил Владимир Путин.
Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что один из пяти первых в стране научно-образовательных центров (НОЦ) будет создан в Нижегородской области.
- Одна из главных целей создания НОЦ – воспитание и закрепление научных кадров не только в столичных регионах, но и в регионах, имеющих мощный научно-образовательный потенциал, - подчеркнула Татьяна Голикова.
Кроме Нижегородской области, НОЦы будут созданы также в Тюменской, Белгородской, Кемеровской областях и в Пермском крае.
Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области сформированы оптимальные условия для создания одного из первых НОЦов в стране. Регион занимает первое место в РФ по доле внутренних затрат на исследования и разработки в процентах в ВРП региона и четвертое место по численности персонала, занятого исследованиями и разработками.
ИСТОЧНИК KP.RU