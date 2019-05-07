На конкурсный отбор проектов по программе поддержки местных инициатив поступило 600 заявок

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-07T18:27:54+03:00

Количество заявок в Нижегородской области выросло на 28% по сравнению с прошлым годом

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Итоги приема заявок на конкурсный отбор проектов развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах, подвели в регионе. С 14 марта по 15 апреля поступило 600 заявок, что на 28% больше, чем годом ранее. Между тем сумма запрашиваемой субсидии выросла на 20% (с 304 млн рублей до 365 млн рублей), сообщает пресс-служба облправительства.

- Жители Нижегородской области сами определяют проект, который необходимо реализовать на их территории. Определяются приоритетные для поселения проблемы, выбирается одна из них наиболее важная, - напомнил министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что программа поддержки местных инициатив - хороший механизм, помогающий делать жизнь людей в районах комфортнее.

- При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия и идеи. Пять лет назад, когда проект только начинался, его участниками были пять пилотных районов, сегодня - все районы области. Это значит, что программа в Нижегородской области успешно работает, - считает губернатор.

В 2019 году в рамках проекта планируется благоустроить детские и спортивные площадки, места массового отдыха населения, объекты ЖКХ и прочее.

ИСТОЧНИК KP.RU