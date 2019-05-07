2019-05-07T17:38:20+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Торжественный прием прошел сегодня на Нижегородской ярмарке
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня поздравил ветеранов в ходе торжественного приема на Нижегородской ярмарке. На мероприятии собрались ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и ветераны локальных военных конфликтов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

-Для меня огромное счастье и великая честь сегодня, в канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, быть здесь, рядом с вами. Смотреть в ваши глаза, лично вам поклониться, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Те, кто воевал на фронте, участвовал в партизанском движении, защищал Ленинград и пережил блокаду, выстоял в концлагерях, работал для Победы в тылу, а потом поднимал страну из страшной разрухи, - вся ваша жизнь – подвиг, о котором мы не имеем права забывать.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин намерен стать участником шествия «Бессмертный полк», который пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая.

- С каждым годом всё больше людей встают с портретами своих родных в колонны «Бессмертного полка». Акции удалось невозможное – повернуть время вспять, - отметил Глеб Никитин. - Удивительно, но чем дальше от нас та война, тем ближе становятся её участники ныне живущим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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