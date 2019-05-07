Участники ВИА «Синяя птица» поздравили нижегородских ветеранов с Днем Победы

СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-07T13:43:25+03:00

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Благотворительный концерт с участием ВИА «Синяя птица», посвященный 74-летию со Дня Победы, состоялся в концертном зале «Юпитер» в Нижнем Новгороде в понедельник, 6 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На экранах в фойе и на фасаде здания транслировались фотографии фронтовиков, которые присылали нижегородцы в социальные сети концертного зала, звучали военные мелодии.

На концерт были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, а также ветераны войны в Афганистане и войны в Чечне.

Александром Дроздовым были исполнены военные песни и любимые всеми хиты из репертуара вокально-инструментального ансамбля.

- Концертный зал «Юпитер» этим мероприятием выразил уважение и преклонение перед теми, кто совершил неоценимый подвиг во имя нашего светлого будущего. Чем чаще мы будем вспоминать о тех страшных годах, тем сильнее будем ценить мир, в котором живем. Мы за Мир без войны! – отметили организаторы концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU