Прокуратура нашла нарушения в организации питания в двух детсадах Чкаловского района
Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания сразу в двух детских садах Чкаловского района. Об этом сообщается на сайте Нижегородской областной прокуратуры.
В частности, в одном из детских садов в нарушение санитарно-эпидемиологических требований использовались запрещенные продукты, среди которых биойогурт на основе растительных жиров и вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока. Кроме того, в меню допускалось повторение одних и тех же продуктов в течение дня.
Во втором детском саду питание детей отличалось от примерного утвержденного меню, и фактический рацион не соответствовал утвержденному. К примеру, в феврале и марте из меню был исключен второй завтрак, предусматривающий предоставление детям фруктов. Также в детском саду не соблюдались условия хранения хлеба и очищенных овощей, а в морозильной камере отсутствовал контроль за соблюдением температурного режима.
В связи с выявленными нарушениями прокурором Чкаловского района было внесено представление в адрес начальника Управления образования и молодежной политики администрации Чкаловска. По результатам рассмотрения этого представления семь сотрудников детских садов был привлечены к дисциплинарной ответственности. Также информация о выявленных нарушениях была направлена в Балахнинское и Чкаловское территориальные отделения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU