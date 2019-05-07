2019-05-07T11:30:15+03:00
Общество

Прокуратура нашла нарушения в организации питания в двух детсадах Чкаловского района

В одном из них нашли запрещенные продукты, а в другом – расхождение с утвержденным меню
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания сразу в двух детских садах Чкаловского района. Об этом сообщается на сайте Нижегородской областной прокуратуры.

В частности, в одном из детских садов в нарушение санитарно-эпидемиологических требований использовались запрещенные продукты, среди которых биойогурт на основе растительных жиров и вафли с жировой начинкой со вкусом топленого молока. Кроме того, в меню допускалось повторение одних и тех же продуктов в течение дня.

Во втором детском саду питание детей отличалось от примерного утвержденного меню, и фактический рацион не соответствовал утвержденному. К примеру, в феврале и марте из меню был исключен второй завтрак, предусматривающий предоставление детям фруктов. Также в детском саду не соблюдались условия хранения хлеба и очищенных овощей, а в морозильной камере отсутствовал контроль за соблюдением температурного режима.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Чкаловского района было внесено представление в адрес начальника Управления образования и молодежной политики администрации Чкаловска. По результатам рассмотрения этого представления семь сотрудников детских садов был привлечены к дисциплинарной ответственности. Также информация о выявленных нарушениях была направлена в Балахнинское и Чкаловское территориальные отделения Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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