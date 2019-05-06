СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-06T17:43:51+03:00

С 1 апреля из водоемов изъято 50 км браконьерских сетей

Изменить размер текста: A A

С начала нерестового периода из браконьерских сетей в Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы, сообщили в областном комитете госохотнадзора.

По словам главы ведомства Николая Бондаренко, с 1 апреля из водоемов изъято 50 км браконьерских сетей. За нелегальную ловлю рыбы возбуждено девять уголовных дел, выявлено 68 нарушений правил рыболовства и 20 нарушений запрета движения маломерных судов под мотором.

Специалист напомнил, что соблюдение правил рыболовства во время нереста - необходимое условия для сохранения и приумножения природных богатств Нижегородской области.

Добавим, что нерестовый период продлится до 10 июня на Оке и Чебоксарском хранилище, а также до 15 июня на Горьковском водохранилище.

О фактах браконьерства можно сообщать по «Зеленому телефону» (8 831) 433-22-11 или через сайт единой экологической диспетчерской службы.

ИСТОЧНИК KP.RU