В Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы
С начала нерестового периода из браконьерских сетей в Нижегородской области удалось спасти 3,5 тысячи экземпляров жизнеспособной рыбы, сообщили в областном комитете госохотнадзора.
По словам главы ведомства Николая Бондаренко, с 1 апреля из водоемов изъято 50 км браконьерских сетей. За нелегальную ловлю рыбы возбуждено девять уголовных дел, выявлено 68 нарушений правил рыболовства и 20 нарушений запрета движения маломерных судов под мотором.
Специалист напомнил, что соблюдение правил рыболовства во время нереста - необходимое условия для сохранения и приумножения природных богатств Нижегородской области.
Добавим, что нерестовый период продлится до 10 июня на Оке и Чебоксарском хранилище, а также до 15 июня на Горьковском водохранилище.
О фактах браконьерства можно сообщать по «Зеленому телефону» (8 831) 433-22-11 или через сайт единой экологической диспетчерской службы.
ИСТОЧНИК KP.RU