Молодая нижегородка организовала подпольное казино у Московского вокзала

СЕГОДНЯ 15:41 2019-05-06T15:41:10+03:00

Следователи и полицейские изъяли пять игровых терминалов и различное игровое оборудование

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней девушки, подозреваемой в организации подпольного казино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Казино было организовано в одном из домов на площади Революции. В ночь на 6 мая 2019 года следователи и полицейские пресекли незаконную деятельность и изъяли пять игровых терминалов, 22 комплекта игрового компьютерного оборудования и прочее игровое оборудование. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи также исследуют вопросы о правовых основаниях аренды помещений лицами, использующими их в преступных целях, в том числе и на наличие коррупционной составляющей.

- В случае выявления нарушений норм действующего законодательства будут приняты предусмотренные законом меры, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU