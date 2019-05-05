Двое мужчин обокрали сельскую столовую в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:06 2019-05-05T09:06:34+03:00

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В Нижегородской области задержали подозреваемых в похищении чугунных радиаторов из сельской столовой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, 30 апреля 209 года в дежурную часть Княгининского отдела полиции обратился житель села Тарталей Бутурлинского района. Мужчина рассказал, полицейским, что в период с 30 сентября 2018 года по 12 апреля 2019 года из здания сельской столовой неизвестные похитили десять чугунных радиаторов отопления. Общая сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, а вскоре удалось установить подозреваемых – ими оказались двое местных жителей в возрасте 34 и 31 года.

- Мужчины написали явки с повинной. В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU