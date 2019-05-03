Нижегородцам предлагают поучаствовать в организации Дня молодежи
День молодежи #ВсеСвои пройдет в Нижегородской области 29 июня, сообщает региональное министерство образования.
Во всех муниципальных районах и городских округах единовременно пройдет праздник с единым дизайн-кодом, онлайн-трансляцией и общением молодежи с главами в неформальной обстановке. Основные мероприятия запланированы в Нижнем Новгороде.
Подать заявку на участие, предложить свою идею празднования и присоединиться к команде #ВсеСвои можно до 26 мая.
Отметим, что участники праздника смогут пообщаться с главой региона Глебом Никитиным в прямом эфире и поучаствовать в розыгрыше призов.
Кстати, свою идею проведения праздника молодежи можно предложить на сайте проекта #ВсеСвои.
Напомним, инициатором проведения фестиваля #ВсеСвои выступил Совет по делам молодежи при главе региона и поддержана областным правительством и администрацией Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU