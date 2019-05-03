2019-05-03T09:56:02+03:00
Общество

Нижегородцам предлагают поучаствовать в организации Дня молодежи

Заявки принимаются до 26 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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День молодежи #ВсеСвои пройдет в Нижегородской области 29 июня, сообщает региональное министерство образования.

Во всех муниципальных районах и городских округах единовременно пройдет праздник с единым дизайн-кодом, онлайн-трансляцией и общением молодежи с главами в неформальной обстановке. Основные мероприятия запланированы в Нижнем Новгороде.

Подать заявку на участие, предложить свою идею празднования и присоединиться к команде #ВсеСвои можно до 26 мая.

Отметим, что участники праздника смогут пообщаться с главой региона Глебом Никитиным в прямом эфире и поучаствовать в розыгрыше призов.

Кстати, свою идею проведения праздника молодежи можно предложить на сайте проекта #ВсеСвои.

Напомним, инициатором проведения фестиваля #ВсеСвои выступил Совет по делам молодежи при главе региона и поддержана областным правительством и администрацией Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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