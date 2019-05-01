В Керженском заповеднике нашли медвежье «общежитие»

СЕГОДНЯ 17:36 2019-05-01T17:36:50+03:00

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В Керженском заповеднике на днях обнаружили большую берлогу, в которой зимовали сразу четыре медведя. Об этом сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

По данным ведомства, зимнее пристанище медведей обнаружили на открытом месте. Длина выкопанной животными берлоги составляет 2,7 метра, а ширина – 1,15 метра.

- В ней зимовали четыре медведя – медведица и три ее медвежонка, - рассказывают специалисты. - Сейчас звери уже вышли из спячки. Мы видели, как они ходили по проталинам на местах пожаров 2010 года в поисках корма - поднимали коряги и раскапывали муравейники. Пустую же берлогу уже заполнили талые воды.

ИСТОЧНИК KP.RU