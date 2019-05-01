СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-01T12:43:44+03:00

На этот раз в его основу легли подлинные истории нижегородцев

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На улицах Нижнего Новгорода появилось праздничное оформление к 9 Мая. На этот раз в основу концепции праздничного оформления легли подлинные истории нижегородцев – героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Для нас главное создать не только праздничное настроение, но, прежде всего, атмосферу сопричастности к Великой Победе, - рассказал заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Гительсон. - Оформленные в единой стилистике информационные плакаты будут перед глазами горожан, их будут читать, лучше узнавать историю, воспитывать в подрастающем поколении, молодежи почтительное уважение к участникам и ветеранам. Проект «Улицы Героев» - это знак признательности и уважения к подвигу советского солдата.

Как ожидается, данный проект напомнит всем о том, какой вклад несли нижегородцы в победу. На сегодняшний день 72 улицы в Нижнем Новгороде носят имена участников Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU