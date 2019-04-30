2019-04-30T17:43:27+03:00
Общество

Мемориальную доску выдающемуся деятелю пожарной охраны СССР Виктору Рогову установили в Нижнем Новгороде

Мероприятие приурочено к 370-летию пожарной охраны России
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Изменить размер текста:

На здании 50-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Нижегородской области установили мемориальную доску выдающемуся деятелю пожарной охраны СССР, кавалеру орденов «Красной Звезды» и «Знак Почета», полковнику внутренней службы в отставке Виктору Рогову. Мероприятие, приуроченное к 370-летию пожарной охраны России, состоялось в Нижнем Новгороде 30 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, в Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина прошло чествование героев огненного фронта - тех, кому присущи неимоверная сила воли и решительность, для кого неравнодушие и чуткость к чужой беде. Лучшим сотрудникам и работникам были вручены ведомственные награды, почетные дипломы и благодарственные письма, а также присвоены очередные специальные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Нужно приложить все усилия для сохранения памяти о тружениках тыла»
Водоканал включил фонтан на площади Минина и Пожарского
Дорожную карту по достройке ЖК «Окский берег» планируется представить в мае
Вадский свинокомплекс потратит 8 млн рублей на борьбу с неприятным запахом
Нижегородское правительство собирается утвердить дорожную карту по достройке ЖК «Новинки Smart City»
Нижегородская шахматистка завоевала золото первенства России
Более 800 тысяч рублей потратят на геодезическое исследование Нижегородского кремля
Горе-массажистке вынесли приговор по делу о смерти младенца
Обозную улицу в Нижнем Новгороде перекроют до 17 мая
В Нижнем Новгороде 36-летний мужчина зарезал своего друга
Два частных перевозчика хотят повысить плату за проезд
Глеб Никитин: «112 человек подали заявки в эксперты “Команды 800”»
Опубликованы данные о доходах Глеба Никитина и его супруги
Улицу Обухова перекроют на полтора месяца в Нижнем Новгороде
Маршрутка сбила 80-летнюю пенсионерку на улице Варварской
«Зеленая волна» появится на улице Ванеева в Нижнем Новгороде
Дорожные ограждения в Нижнем Новгороде могут заменить кустами
Движение транспорта будет ограничено на улице Пискунова с 1 по 5 мая
В Нижегородской области принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить возникновения пожаров
Китай может принять участие в реализации инвестпроектов на территории Нижегородской области
Ко Дню пожарной охраны на нижегородской телебашне включат подсветку