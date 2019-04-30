Мемориальную доску выдающемуся деятелю пожарной охраны СССР Виктору Рогову установили в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-30T17:43:27+03:00

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На здании 50-й пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Нижегородской области установили мемориальную доску выдающемуся деятелю пожарной охраны СССР, кавалеру орденов «Красной Звезды» и «Знак Почета», полковнику внутренней службы в отставке Виктору Рогову. Мероприятие, приуроченное к 370-летию пожарной охраны России, состоялось в Нижнем Новгороде 30 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, в Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина прошло чествование героев огненного фронта - тех, кому присущи неимоверная сила воли и решительность, для кого неравнодушие и чуткость к чужой беде. Лучшим сотрудникам и работникам были вручены ведомственные награды, почетные дипломы и благодарственные письма, а также присвоены очередные специальные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU