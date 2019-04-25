2019-04-25T11:57:41+03:00
Политика

Максим Волков принял присягу депутата областного Заксобрания

Он вошел в состав трех комитетов
Анастасия НАЗАРОВА
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Уроженец Нижнего Новгорода Максим Волков принес присягу депутата нижегородского Заксобрания на заседании 25 апреля, передает пресс-служба ЗСНО.

Новоиспеченный депутат вошел в состав двух комитетов - по бюджету и налогам, экологии и природопользованию, а также экономике, промышленности, развитию, предпринимательства, торговли и туризма.

Добавим, что коммунист Максим Волков участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №21. Он одержал победу, набрав 42,57% голосов.

СПРАВКА

Максим Волков родился 14 ноября 1986 года в Горьком. У него высшее образование. Работает директором по развитию АНО Учебный центр «Реал-Инвест».

Женат, воспитывает троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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