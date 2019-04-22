В Нижегородской области вводится особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-22T14:38:51+03:00

Палить траву и жечь мусор теперь нельзя

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Начиная с 26 апреля, на территории Нижегородской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление было выпущено региональным правительством. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно документу, в городах, на предприятиях, а также в частных садах, дачах, огородах и местах возле лесов и полей запрещено палить траву, разводить костры, а также жечь твердый бытовой мусор.

Кроме того, на период действия режима установлен запрет на посещение гражданами лесов при наступлении 4 и 5 класса пожарной опасности.

Напомним, МЧС по Нижегородской области предупреждает, что пал сухой травы очень опасен. В результате поджога травы в Нижегородской области уже сгорело 26 строений, в том числе и семь жилых домов. Пострадали два человека, а один человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU