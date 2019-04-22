Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 44,1 процент

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-22T14:18:46+03:00

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В первом квартале 2019 года темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился в на 44,1 процент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

В этом году в Нижегородской области было построено 367,7 тысяч квадратных метров жилых домов.

Напомним, что на заседании президиума Государственного совета в феврале 2019 года в Татарстане были поддержаны предложения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, касающиеся снижения административной нагрузки на застройщиков. У Нижегородской области есть возможные решения по делегированию на региональный уровень полномочий по уточнению состава и содержания документов территориального планирования и генпланов. Это позволит более оперативно реагировать на текущую ситуацию, учитывать пожелания застройщиков и мнения жителей, выстраивать диалог между всеми, кто участвует в формировании городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU