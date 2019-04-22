2019-04-22T14:18:46+03:00
Общество

Темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился на 44,1 процент

За I квартал было построено более 367 тысяч квадратный метров жилых домов
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первом квартале 2019 года темп роста ввода жилья в Нижегородской области увеличился в на 44,1 процент, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

В этом году в Нижегородской области было построено 367,7 тысяч квадратных метров жилых домов.

Напомним, что на заседании президиума Государственного совета в феврале 2019 года в Татарстане были поддержаны предложения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, касающиеся снижения административной нагрузки на застройщиков. У Нижегородской области есть возможные решения по делегированию на региональный уровень полномочий по уточнению состава и содержания документов территориального планирования и генпланов. Это позволит более оперативно реагировать на текущую ситуацию, учитывать пожелания застройщиков и мнения жителей, выстраивать диалог между всеми, кто участвует в формировании городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
17 садовых домиков горят в Кстовском районе
В Нижегородской области вводится особый противопожарный режим
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Богородском районе
Древний малазийский музыкальный инструмент представят нижегородцам
Компания молодежи заживо сгорела в садовом домике в Нижегородской области
Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Нижнем Новгороде
Шесть человек пострадали в страшном ДТП с грузовиком и автобусом в Нижнем Новгороде
Перебои в телевещании ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля
Уникальную скрипку XVIII века презентуют в Нижнем Новгороде
Цифровое развитие Нижнего Новгорода будет вестись в три этапа
Безработный нижегородец украл строительный забор
Нижегородские аграрии экспортировали продовольственные товары на 42,7 млн долларов
Глеб Никитин и Максим Орешкин подведут итоги первого Global City Hackathon
Нижегородский художественный музей объявляет день открытых дверей
БК «Нижний Новгород» на выезде проиграл «Калеву»
Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР
Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»
ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»
Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике