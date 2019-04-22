Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Богородском районе
43-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Богородском районе Нижегородской области утром в воскресенье, 21 апреля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, трагедия произошла около 11 часов утра возле дома №21 по улице Центральной в деревне Кожевенное. 43-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», несмотря на внушительный водительский стаж – 23 года, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Его тело было доставлено в морг города Павлово.
Напомним, шесть человек получили ранения в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Московском районе Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU