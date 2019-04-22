Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Богородском районе

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-22T13:44:18+03:00

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43-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Богородском районе Нижегородской области утром в воскресенье, 21 апреля 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла около 11 часов утра возле дома №21 по улице Центральной в деревне Кожевенное. 43-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», несмотря на внушительный водительский стаж – 23 года, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Его тело было доставлено в морг города Павлово.

Напомним, шесть человек получили ранения в столкновении пассажирского автобуса и грузовика в Московском районе Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU