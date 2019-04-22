2019-04-22T10:37:12+03:00
Происшествия

Шесть человек пострадали в страшном ДТП с грузовиком и автобусом в Нижнем Новгороде

Авария произошла в ночь на 22 апреля 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Шесть человек пострадали в страшном ДТП в Нижнем Новгороде в ночь на понедельник, 22 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:21 22 апреля. В Московском районе столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. В результате аварии пострадали шесть человек – детей среди них, к счастью, нет. Троих человек пришлось госпитализировать в городскую больницу №39. Еще троим медицинская помощь была оказана прямо на месте, от госпитализации они отказались.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства ГУ МЧС по Нижегородской области в количестве шести человек и двух единиц техники, - отметили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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