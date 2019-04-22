Перебои в телевещании ожидаются в Нижнем Новгороде 22 апреля

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-22T09:47:41+03:00

До 11:00 будут недоступны каналы «Матч Страна» и ННТВ

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Кратковременные отключения трансляций телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде в понедельник, 22 апреля 2019 года. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр».

Согласно информации, отключения связаны с проведением профилактических работ на радиотелевизионной станции. Так, в период с 02:00 до 11:00 будут недоступны аналоговые каналы «Матч Страна» и ННТВ. Перебои в вещании канала «Пятница» были возможны с 02:00 до 07:00.

- Дата и время остановок согласованы с вещателями. Регулярное регламентное обслуживание позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию, - отмечается в сообщении.

Кстати, по вопросам эфирного телерадиовещания в Нижегородской области работает горячая линия: 8-800-220-20-02. Кроме того, информацию о переходе на цифровое эфирное телевидение можно узнать на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU