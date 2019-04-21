2019-04-21T12:30:17+03:00
Общество

Нижегородские аграрии экспортировали продовольственные товары на 42,7 млн долларов

Это на 29,4% больше, чем годом ранее
Анастасия НАЗАРОВА
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За первые два месяца текущего года нижегородские предприятия агропромышленного комплекса экспортировали продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на 42,7 млн долларов. Это на 29,4% больше, чем в прошлом году, передает региональный минсельзох.

Глава министерства Николай Денисов напомнил, что в рамках областного проекта «Экспорт продукции АПК Нижегородской области» планируется увеличить экспорт продукции АПК в 2,2 раза - до 492 млн долларов к 2024 году.

- Для наращивания экспорта на предприятиях запланирована реализация инвестиционных проектов по увеличению мощностей по переработке, переоснащению производств и расширению ассортимента продукции, - уточнил чиновник.

Сейчас экспорт осуществляют более 40 организаций агропромышленного комплекса.

Напомним, проект, о котором упомянул Денисов, разработан по поручению главы региона Глеба Никитина в прошлом году. Ранее губернатор подчеркнул, что одно из перспективных направлений для нижегородского АПК - это рост экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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