2019-04-21T11:13:58+03:00
Звезды

Нижегородский художественный музей объявляет день открытых дверей

1 и 9 мая познакомиться с выставками можно будет бесплатно
Анастасия НАЗАРОВА
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По случаю майских праздников Нижегородский государственный художественный музей объявляет день открытых дверей. Любители изобразительного искусства смогут бесплатно ознакомиться с постоянной экспозицией и действующими выставками 1 и 9 мая, сообщается в группе НГХМ в соцсети «Вконтакте».

Напомним, что 13 апреля открылась выставки одного из самых известных портретистов в истории русского искусства Василия Тропинина, которая называется «Тропинин. Контексты» (0+). Это первый совместный проект НГХМ и Музея В. А. Тропинина, а также московских художников его времени. В экспозиции - 34 произведения.

Также недавно открылась выставка «О Свете…» (0+), которая представляет работы Светланы Ушковой. Основное направление ее творчества - иллюстрация к детской книге. Техника, выбранная автором для этого вида книжной графики, уникальна. Из самых разных деталей создавались яркие и забавные иллюстрации к сказкам народов мира, к детским книгам о великих музыкантах и ученых.

Отметим, что выставка из частного собрания «Под одним небом» (0+) платная.

1 мая музей будет работать с 10.00 до 18.00, 9 мая - с 13.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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