2019-04-21T09:18:51+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» на выезде проиграл «Калеву»

В конце третьей четверти Зоран Лукич был вынужден покинуть площадку
Анастасия НАЗАРОВА
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Подопечные Зорана Лукича уступили «Калеву» на выезде 20 апреля. Встреча завершилась со счетом 84:94, сообщается на сайте нижегородского клуба.

Хаммер (18, 5 пд, 3 рп), Драгичевич (17, 9 пд, 5 рп), Черапович (15, 5 пд), Бабурин (12, 4 пд, 4 рп), Астапкович (8, 3 пд, 4 рп, 2 пх), Узинский (8, 4 пд, 5 рп),Торопов (3, 2 пд), Герасимов (3).

Отметим, что концовка матча для черно-белых оказалась морально непростой. Под занавес третьей четверти главный тренер БК «Нижний Новгород» получил подряд два технических фола от судей, и ему пришлось покинуть площадку. Однако в отсутствие наставника нижегородцы сумели сократить отставание - 66:59.

В заключительной десятиминутке эстонцы вернули себе преимущество. Исправить ситуацию игроки «НН» не смогли.

После матча Зоран Лукич поблагодарил своих баскетболистов.

- Несмотря на непростую ситуацию, они смогли показать очень правильный и корректный баскетбол, чего не могу сказать о «Калеве». Желаю сопернику всего хорошего в плей-офф, - заключил главный тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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