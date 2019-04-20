2019-04-20T21:31:07+03:00
Общество

Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию ТОСЭР

Глеб Никитин провел совещание по вопросам работы ТОСЭР с участием замминистра экономразвития РФ
Юлия ДАНЧЕНКО
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Заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин положительно оценил работу руководства Нижегородской области по созданию территорий опережающего социально-экономического развития в Володарске и Решетихе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Совещание главы Нижегородской области Глеба Никитина и Вадима Живулина прошло 20 апреля 2019 года.

- Сейчас очень важно перейти от режима ТОСЭРов на бумаге к режиму их непосредственной работы на территории, - подчеркнул Вадим Живулин.

Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков отметил, что министерство сейчас решает вопрос о том, чтобы первые резиденты начали свою работу на площадках в первом полугодии текущего года.

- Отмечу, что преференции, которые дает ТОСЭР, интересны, в первую очередь, начинающему бизнесу. Что же касается требований: должно быть создано не менее 10 рабочих мест, объем инвестиций - не менее 2,5 миллионов рублей,- рассказал Игорь Норенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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