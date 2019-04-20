Глеб Никитин принял участие в обсуждении концепции развития здания бывшей швейной фабрики «Маяк»

СЕГОДНЯ 20:30 2019-04-20T21:05:44+03:00

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В субботу, 20 апреля 2019 года, в рамках Global City Hackathon состоялась стратегическая сессия, на которой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с общественниками и экспертами обсудил концепцию развития здания бывшей фабрики «Маяк». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Мы планируем проводить максимально широкие обсуждения концепции развития этого пространства. Сегодняшняя стратегическая сессия – всего лишь первое из подобных мероприятий. Развитие этого объекта может сыграть большую роль в формировании нового тренда Нижегородской области и нижегородского современного искусства. Мы должны услышать мнение каждого при формировании концепции, - сказал Глеб Никитин.

По мнению губернатора, здание бывшей фабрики должно превратиться в особое пространство, где будет идти методическая и интеллектуальная работа, связанная с развитием креативных индустрий в целом в стране.

В стратсессии также принял участие директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

- Видно, что сегодня это не формальный разговор, а хорошо организованная дискуссия инициативных лидеров, общества и власти, где зарождаются совместные идеи, которые лягут в основу трансформации «Маяка», центра города и Нижнего Новгорода в целом, - сказал Василий Боровко.

ИСТОЧНИК KP.RU