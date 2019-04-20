ФК «Нижний Новгород» выиграл у «Зенит-2»

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-20T18:52:17+03:00

Изменить размер текста: A A

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Зенитом-2» в матче ФНЛ. Игра закончилась со счетом 2:1, сообщается на сайте нижегородского клуба.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге 20 апреля на малой арене стадиона «Петровский».

Первый тайм матча в Питере прошел с территориальным преимуществом гостей. Увы, подачу Игнатовича со штрафного никто не замкнул, а зенитовец Дмитрий Сергеев пробил с дальней дистанции рядом со штангой.

В дебюте второй половины встречи Игнатовича «срубили» в пределах чужой штрафной. Сапета с пенальти пробил по центру – вратарь отразил мяч, но Александр добил «пятнистого» в сетку. А на 67 минуте Делькин вывел Сапету на ударную позицию, и Саша не промахнулся. А на 81 минуте матча Анисимов отразил удар с 11-метровой отметки в исполнении Вяткина.

Уже в добавленное время Мостовой реализовал пенальти, а Воробьев пробил рядом со штангой. В результате, мачт закончился победой «Нижнего Новгорода».

На сегодняшний день "Нижний Новгород" опережает в турнирной таблице "Авангард"на одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU