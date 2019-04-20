Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов
Еще два нижегородских предприятия получили финансирование на реализацию импортозамещающих проектов. На эти цели регион получит 43,6 миллионов рублей из регионального и федерального Фонда развития промышленности. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
- Финансирование получил проект ООО «Кальдера» «Российское производство газовых и комбинированных горелок». Заем предоставлен на льготных условиях: ставка составит три процента годовых на первые три года реализации проекта и шесть миллионов предоставлены региональным Фондом, а 14 миллионов - федеральным Фондом развития промышленности, - заявил Максим Черкасов.
Ожидается, что после запуска проекта доля иностранной продукции в этом сегменте рынка снизится до 80 процентов.
Еще один льготный займ получило ООО «ЛитПромГарант-НН». Предприятие модернизирует производство пружинных блоков и каркасов сидений для легковых автомобилей. Общая стоимость проекта 47,6 миллионов рублей, из которых 7,08 миллионов рублей предоставлены региональным фондом развития промышленности, а 16,52 миллионов рублей – федеральным ФРП в виде льготного займа. Ставка по займу составит один процент годовых в первые три года, далее пять процентов.
Руководитель Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Алексей Назаров добавил, что сейчас в федеральном и региональном ФРП на рассмотрении 15 нижегородских заявок с объемом инвестиций в экономику региона в 3,2 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU