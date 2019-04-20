2019-04-20T21:08:14+03:00
Общество

Более 43 миллионов рублей получили нижегородские предприятия на реализацию импортозамещающих проектов

Всего в федеральном и региональном ФРП на рассмотрении 15 нижегородских заявок
Юлия ДАНЧЕНКО
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Еще два нижегородских предприятия получили финансирование на реализацию импортозамещающих проектов. На эти цели регион получит 43,6 миллионов рублей из регионального и федерального Фонда развития промышленности. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

- Финансирование получил проект ООО «Кальдера» «Российское производство газовых и комбинированных горелок». Заем предоставлен на льготных условиях: ставка составит три процента годовых на первые три года реализации проекта и шесть миллионов предоставлены региональным Фондом, а 14 миллионов - федеральным Фондом развития промышленности, - заявил Максим Черкасов.

Ожидается, что после запуска проекта доля иностранной продукции в этом сегменте рынка снизится до 80 процентов.

Еще один льготный займ получило ООО «ЛитПромГарант-НН». Предприятие модернизирует производство пружинных блоков и каркасов сидений для легковых автомобилей. Общая стоимость проекта 47,6 миллионов рублей, из которых 7,08 миллионов рублей предоставлены региональным фондом развития промышленности, а 16,52 миллионов рублей – федеральным ФРП в виде льготного займа. Ставка по займу составит один процент годовых в первые три года, далее пять процентов.

Руководитель Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области Алексей Назаров добавил, что сейчас в федеральном и региональном ФРП на рассмотрении 15 нижегородских заявок с объемом инвестиций в экономику региона в 3,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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