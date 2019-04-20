2019-04-20T15:51:47+03:00
Общество

Больше 600 нижегородцев приняли участие во всероссийском экологическом субботнике

К экологической акции присоединились сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов
Юлия ДАНЧЕНКО
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В субботу, 20 апреля, в Нижнем Новгороде и области прошел общегородской субботник, который проводился по инициативе регионального министерства экологии, а также был совмещен сразу с двумя всероссийскими субботниками: «Зеленая Весна» и «Вода России». Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

На приглашение очистить свой город от мусора откликнулись 600 нижегородцев, в том числе министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров. Сегодня добровольцы спасали от мусора набережную Гребного канала.

Нижегородцам удалось собрать больше 800 мешков мусора. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда, оставшаяся после пикников. После того как весь мусор был собран, его отправили на мусоросортировочный комплекс. Однако уборка города не закончена. Экологическая акция продолжится до 20 мая. И каждый, кто хочет сделать свой город красивее и чище, может принять в ней посильное участие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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