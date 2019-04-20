СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-20T10:04:25+03:00

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В Нижнем Новгороде может появиться скоростной трамвай. Об этом стало известно на встрече председателя ВЭБ. РФ Игоря Шувалова с нижегородскими чиновниками: заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова и главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым.

Нижегородцы представили проект модернизации транспортной системы города, в рамках которой планируется построить и реконструировать 41,3 километра трамвайных путей, создать 19 километров выделенной линии скоростного трамвая, организовать 34,27 километров выделенных полос для общественного транспорта и провести закупку нового подвижного состава.

Кроме того, планируется убрать дублирующие маршруты общественного транспорта, тем самым снизив загруженность улично-дорожной сети. При этом маршрутные такси переориентируют на обслуживание вспомогательных подвозных маршрутов. Также планируется создание в регионе единого центра управления городским транспортом.

Однако пока это всего лишь проекты. По словам Сергея Морозова, сейчас чиновники будут искать источники финансирования для реализации всех запланированных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU