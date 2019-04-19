18,4 миллиарда инвестиций запланировано проектом по строительству школ в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:06 2019-04-19T18:06:45+03:00

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Проект создания образовательной инфраструктуры в Нижегородской области в рамках государственно частного партнерства сегодня представил президент ГК «Просвещение» Михаил Кожевников в ходе подведения итогов двухдневного знакомства топ-менеджеров крупнейших институтов развития страны с перспективными инвестиционными проектами региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В Нижегородской области на сегодняшний день серьезная потребность в создании новых мест в школах. Есть необходимость в строительстве 62 новых объектов. Эту проблему может помочь решить государственно-частное партнерство, - уверен Михаил Кожевников. - Мы предлагаем рассмотреть возможность строительства 13 школ нового формата. То есть школа будет изначально спроектирована под достижение того образовательного результата, который нужен региону. Мы уверены, что это существенно изменит уровень и качество образования и жизни в Нижегородской области.

Данный проект в Нижегородской области планируется реализовать в течение 2019-2024 годов. В рамках первого этапа будет построено 6 школ на 8100 мест в крупных городах области, в рамках второго – 7 школ в сельской местности на 6800 мест. Общий объем инвестиций при этом должен составить 18,4 миллиарда рублей. Данный проект также будет рассмотрен ВЭБ. РФ и другими институтами развития с точки зрения финансовой поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU