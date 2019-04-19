2019-04-19T15:42:46+03:00
Экономика

Глеб Никитин и Игорь Шувалов подвели итоги двухдневной работы институтов развития страны в Нижегородской области

Отдельное внимание в эти дни было уделено развитию туризма
Василий КРОТОВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 апреля подвел итоги двухдневной работы институтов развития страны в регионе. В течение двух дней с перспективными инвестиционными проектами Нижегородской области знакомились топ-менеджеры крупнейших институтов развития страны, входящих в периметр координации ВЭБ. РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- По сути это уникальная ситуация, когда перспективные для региона проекты можно презентовать напрямую руководству разных институтов развития. И такой формат мероприятия прошёл у нас впервые, - отметил Глеб Никитин. - В целом я оцениваю положительно наше взаимодействие с институтами развития. К примеру, только по линии Фонда развития моногородов у нас 47 проектов почти на 28 миллиардов рублей.

По словам главы региона, отдельное внимание в эти дни уделялось развитию туризма. Для большинства моногородов это вообще является новым направлением. Кроме того, в ходе подведения итогов были презентованы важные для нижегородского правительства проекты развития городской экономики.

- Мы хотели начать нашу совместную работу с главных точек, от которых складывается первое впечатление от города: аэропорт, железнодорожный вокзал, набережные. Проект по школам – очень серьёзный и может быть тиражирован в масштабах страны, - отметил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. - Всё, что мы сегодня увидели – от крупных инфраструктурных проектов до проектов малого бизнеса – всё имеет большое значение для развития городской экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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