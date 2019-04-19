2019-04-19T14:58:25+03:00
Экономика

За пять лет Нижегородская область намерена вырастить около 100 предприятий-экспортеров

Область стала пилотным регионом России, где запущена акселерационная программа для экспортеров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За пять лет Нижегородская область планирует вырастить около 100 предприятий-экспортеров. Все они будут включены в программу акселерации. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам серии встреч нижегородских предпринимателей с представителями Российского экспортного центра и регионального правительства.

- Экспортный потенциал Нижегородской области очень высок. Он не только еще не раскрыт, но даже до конца пока не осмыслен, - считает генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев. - Думаю, Нижегородская область имеет шансы стать одним из лидеров в России по несырьевому и неэнергетическому экспорту. В регионе представлены предприятия практически всех отраслей промышленности с высоким экспортным потенциалом. Среди них и металлургия, и лесопереработка, и машиностроение. При этом в Нижегородской области производится довольно много инновационной продукции.

Кстати, уже сейчас нижегородские предприниматели получат новые возможности.

- Нижегородская область стала пилотным регионом России, где запущена акселерационная программа для потенциальных экспортеров, - отметил Глеб Никитин. - Вместе с РЭЦ мы будем выводить наши предприятия на новые зарубежные рынки, чтобы они смогли получить дополнительные доходы, повысить зарплаты сотрудников и создать рабочие места. Первые соглашения об участии в программе с нижегородскими компаниями уже заключены. Сейчас в работе находятся порядка 70 заявок от предприятий. Мы рассчитываем, что к 2024 году к программе подключатся не менее 100 компаний-участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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