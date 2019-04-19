Глеб Никитин презентовал Игорю Шувалову проект Корпоративного университета повышения производительности труда

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-19T14:27:24+03:00

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В терминале международного аэропорта «Нижний Новгород» 19 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил презентацию перспективных инвестиционных проектов в зоне аэропорта, в том числе проект Корпоративного университета повышения производительности труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Когда стартовала реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и начали активно обсуждать инструменты его реализации, стало понятно, что основной инструмент – обучение. Сейчас обучение проходит на разных площадках, но в основном оно направлено на первых лиц, модули по 3 дня, всего 5 раз, и обучают всему, что связано с повышением производительности труда, например, стратегии, маркетингу, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Мы же хотим научить тому, что делаем сами, а именно мидл-менеджменту. Это совершенно другой уровень погружения, другой уровень пропускной способности и другой уровень по времени – на обучение потребуется 2-3 недели 3 раза как минимум, то есть всего 2 месяца.

При этом глава региона отметил, что необходимо максимально использовать логистические возможности нижегородского аэропорта. Для этого Глеб Никитин предложил председателю ВЭБ. РФ Игорю Шувалову присоединиться к реализации проекта в качестве стратегического партнера. По предварительным данным, в проект необходимо вложить в около 7 миллиардов рублей.

- Развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов ВЭБ.РФ и инициативы по развитию аэропортового комплекса могут быть рассмотрены в рамках инвестиционной деятельности госкорпорации, - отметил Игорь Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU