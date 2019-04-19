Глеб Никитин и Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве между ФАС и Нижегородской областью

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-19T13:24:44+03:00

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В четверг, 18 апреля 2019 года, в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Мы, в первую очередь, должны взаимодействовать для достижения всех показателей национального плана развития конкуренции, который утвержден Президентом Российской Федерации. В рамках выполнения плана в 2018 году количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления сократилось на 27 процентов по сравнению с 2017 годом. Это не предел, и мы в этом направлении будем работать далее, - сказал Глеб Никитин.

По словам главы региона, важным направлением совместной работы является увеличение объема закупок у малого и среднего бизнеса естественными монополиями и крупными компаниями. От расширения этого спроса во многом зависит благополучие субъектов МСП.

ИСТОЧНИК KP.RU