Глеб Никитин и Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве между ФАС и Нижегородской областью
В четверг, 18 апреля 2019 года, в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
- Мы, в первую очередь, должны взаимодействовать для достижения всех показателей национального плана развития конкуренции, который утвержден Президентом Российской Федерации. В рамках выполнения плана в 2018 году количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления сократилось на 27 процентов по сравнению с 2017 годом. Это не предел, и мы в этом направлении будем работать далее, - сказал Глеб Никитин.
По словам главы региона, важным направлением совместной работы является увеличение объема закупок у малого и среднего бизнеса естественными монополиями и крупными компаниями. От расширения этого спроса во многом зависит благополучие субъектов МСП.
ИСТОЧНИК KP.RU