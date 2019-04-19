Мужчина погиб, сжигая мусор в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:04 2019-04-19T13:04:07+03:00

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Беспечное отношение к огню может привести к трагическим последствиям. Так, простое сжигание мусора на дачном участке стоило жизни 67-летнему мужчине в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в службу спасения поступило в 12.02 18 апреля – горел дачный домик в деревне Притыкино. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, весь дом уже полыхал, горела сухая трава рядом с домом на площади 10 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на сарай и баню. Ни одной постройки спасти не удалось. Но это не самое печальное.

После того, как пожарные потушили огонь, они нашли в домике тело погибшего мужчины.

По данным МЧС по Нижегородской области, причиной пожара стала неосторожность при сжигании мусора погибшим мужчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU