2019-04-19T13:04:07+03:00
Общество

Мужчина погиб, сжигая мусор в Нижегородской области

Пожарные нашли мужчину после тушения пожара
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Беспечное отношение к огню может привести к трагическим последствиям. Так, простое сжигание мусора на дачном участке стоило жизни 67-летнему мужчине в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в службу спасения поступило в 12.02 18 апреля – горел дачный домик в деревне Притыкино. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, весь дом уже полыхал, горела сухая трава рядом с домом на площади 10 тысяч квадратных метров. Огонь перекинулся на сарай и баню. Ни одной постройки спасти не удалось. Но это не самое печальное.

После того, как пожарные потушили огонь, они нашли в домике тело погибшего мужчины.

По данным МЧС по Нижегородской области, причиной пожара стала неосторожность при сжигании мусора погибшим мужчиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин и Игорь Шувалов подвели итоги двухдневной работы институтов развития страны в Нижегородской области
За пять лет Нижегородская область намерена вырастить около 100 предприятий-экспортеров
Глеб Никитин презентовал Игорю Шувалову проект Корпоративного университета повышения производительности труда
Глеб Никитин и Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве между ФАС и Нижегородской областью
Специалисты в сфере «Умного города» из Нидерландов, Франции и Испании выступят на Global City Hackathon 20 апреля
Движение трамвая №7 в Нижнем Новгороде приостановлено
В Нижнем Новгороде открывается Global City Hackathon
Глеб Никитин назначил Алексея Исаева министром социальной политики Нижегородской области
На Google-картах отметили около 30 туристических объектов Володарска
3,2 тысячи рабочих мест создано за год в моногородах Нижегородской области
Сергей Морозов: "Проектное финансирование защитит граждан, вкладывающих в строительство жилья"
В Нижнем Новгороде открылся инвестиционно-строительный форум «Домострой-2019»
В Нижегородской области появится российско-белорусское предприятие по производству модульных спортплощадок
В Нижегородской области проходят учения по ликвидации паводка
Глеб Никитин и Игорь Шувалов обсудят участие институтов развития в перспективных нижегородских инвестпроектах