2019-04-19T11:53:11+03:00
Общество

Специалисты в сфере «Умного города» из Нидерландов, Франции и Испании выступят на Global City Hackathon 20 апреля

В воскресенье ожидается участие министра экономического развития РФ Максима Орешкина
Юлия ДАНЧЕНКО
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Специалисты в сфере «Умного города» из Нидерландов, Франции и Испании выступят на Global City Hackathon в субботу, 20 апреля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В мероприятии примут участие около 200 специалистов из Нижнего Новгорода: эксперты в области социальных задач и цифровых технологий, стартап-команды, программисты, дизайнеры, маркетологи и социологи.

В субботу, 20 апреля, на Global City Hackathon появятся европейские эксперты: Сладьяна Миятович из Нидерландов, экс-руководитель департамента безотходного города муниципалитета Амстердама и городских инноваций в Smart City Амстердам, Дэвид Гарсия Мартинес из Испании, директор технологического института городской среды Барселоны, Седрик Гриньяр из Франции, директор по инновациям и развитию нового бизнеса, вице-президент Smart City, Invest in Lyon - выступят в стиле TED на тему «Три города в Европе.

Кроме того, ожидается, что в воскресенье, 21 апреля, в Global City Hackathon примет участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Результатом хакатона станет создание прототипов IT-сервисов и продуктов, которые сделают жизнь людей в городе более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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